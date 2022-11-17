О состоянии 8 пострадавших от ракетных ударов по Харьковщине рассказали в ОВА
Все восемь человек, которые утром 17 ноября пострадали в результате вражеских ракетных ударов по Изюмскому району, — получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.
«Три человека, пострадавшие в результате первого попадания, — легкое состояние, после обследования пошли домой… Все легкие, без дальнейшей госпитализации», — сообщили журналистам в пресс-службе Харьковской ОВА.
Как ранее рассказывали в облпрокуратуре, около 9-ти утра российская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Когда правоохранители осматривали место происшествия, захватчики нанесли повторный удар — были ранены четверо полицейских.
«Четырех полицейских госпитализировали с легкими ранениями конечностей и головы — контузии. Состояние всех легкое, угрозы жизни нет», — уточнили в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все восемь человек, которые утром 17 ноября пострадали в результате вражеских ракетных ударов по Изюмскому району, — получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.".