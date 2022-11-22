Терехов показав пункт обігріву в школі, де побудували дров’яну піч (відео)
Міський голова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому показав пункт обігріву в одній із харківських шкіл. Там збудували дров’яну піч.
“Вчора я був в одній зі шкіл міста Харкова, де ми в підвальному приміщенні збудували повноцінну цегляну дров’яну піч. І цей досвід ми будемо поширювати і в інших пунктах обігріву. Зрозуміло в тих, де це буде можливо зробити. Такі печі значно ефективніші за буржуйки, і на них можна готувати гарячу їжу”, – розповів Терехов.
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Він нагадав, що за дев’ять місяців війни ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів КП “Харківські теплові мережі” і додав, що протягом останнього тижня у місті відновлювали об’єкти критичної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 20:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому показав пункт обігріву в одній із харківських шкіл. Там збудували дров’яну піч.".