Live
  • Вівторок 22.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Терехов показав пункт обігріву в школі, де побудували дров’яну піч (відео)

Суспільство 20:12   22.11.2022
Олена Нагорна
Терехов показав пункт обігріву в школі, де побудували дров’яну піч (відео)

Міський голова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому показав пункт обігріву в одній із харківських шкіл. Там збудували дров’яну піч.

“Вчора я був в одній зі шкіл міста Харкова, де ми в підвальному приміщенні збудували повноцінну цегляну дров’яну піч. І цей досвід ми будемо поширювати і в інших пунктах обігріву. Зрозуміло в тих, де це буде можливо зробити. Такі печі значно ефективніші за буржуйки, і на них можна готувати гарячу їжу”, – розповів Терехов.

Читайте також:  Терехов показав, як виглядає пункт обігріву у Харкові (відео)

Він нагадав, що за дев’ять місяців війни ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів КП “Харківські теплові мережі” і додав, що протягом останнього тижня у місті відновлювали об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також:  Понад 200 «пунктів незламності» буде в Харкові цієї зими — Терехов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:17
У середу два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому
19:07
У Мерефі хочуть купити технічну сіль за вдвічі завищеними цінами – ХАЦ
18:36
Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб
18:19
Потужний генератор передали благодійники для харківського метро
18:02
Селище на Харківщині – без опалення: у ХОВА розповіли, коли дадуть тепло

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов показав пункт обігріву в школі, де побудували дров’яну піч (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 20:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому показав пункт обігріву в одній із харківських шкіл. Там збудували дров’яну піч.".