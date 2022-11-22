Live
  • Вторник 22.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.45

Терехов показал пункт обогрева в школе, где построили дровяную печь (видео)

Общество 20:12   22.11.2022
Елена Нагорная
Терехов показал пункт обогрева в школе, где построили дровяную печь (видео)

Городской голова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором показал пункт обогрева в одной из харьковских школ. Там построили дровяную печь.

«Вчера я был в одной из школ города Харькова, где мы в подвальном помещении построили полноценную кирпичную дровяную печь. И этот опыт мы будем распространять и в других пунктах обогрева. Естественно в тех, где это будет возможно сделать. Такие печи значительно эффективнее буржуек, и на них можно готовить горячую еду», — рассказал Терехов.

Читайте также: Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)

Он напомнил, что за девять месяцев войны враг повредил 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети», и добавил, что в течение последней недели в городе восстанавливали объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: Более 200 «пунктів незламності» будет в Харькове этой зимой — Терехов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:17
В среду два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому
19:07
В Мерефе хотят купить техническую соль по вдвое завышенным ценам — ХАЦ
18:36
Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб
18:19
Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро
18:02
Поселок на Харьковщине — без отопления: в ХОВА рассказали, когда дадут тепло

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов показал пункт обогрева в школе, где построили дровяную печь (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 20:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором показал пункт обогрева в одной из харьковских школ. Там построили дровяную печь.".