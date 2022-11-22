Терехов показал пункт обогрева в школе, где построили дровяную печь (видео)

Городской голова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором показал пункт обогрева в одной из харьковских школ. Там построили дровяную печь.

«Вчера я был в одной из школ города Харькова, где мы в подвальном помещении построили полноценную кирпичную дровяную печь. И этот опыт мы будем распространять и в других пунктах обогрева. Естественно в тех, где это будет возможно сделать. Такие печи значительно эффективнее буржуек, и на них можно готовить горячую еду», — рассказал Терехов.

Он напомнил, что за девять месяцев войны враг повредил 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети», и добавил, что в течение последней недели в городе восстанавливали объекты критической инфраструктуры.