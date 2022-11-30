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Була старостою села на Харківщині при рашистах – поліція виявила колаборантку

Суспільство 15:54   30.11.2022
Оксана Якушко
Була старостою села на Харківщині при рашистах – поліція виявила колаборантку

Жінці, яка обійняла посаду старости села на Харківщині під час окупації, слідчі повідомили про підозру, інформує поліція Харківської області.

У червні 50-річну мешканку села Кіндрашівка Куп’янського району призначили на посаду «исполняющей обязнности помощника начальника отдела (сельский) Кондрашовского териториального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района, Харьковской области».

Перебуваючи на посаді старости, жінка організовувала видачу господарського інвентаря для прибирання території села працівниками Кіндрашівського ліцею, забезпечила проведення ремонтних робіт з відновлення водопостачання та життєдіяльності селища Кіндрашівка.

Також підозрювана надавала довідки для одноразової грошової допомоги в розмірі 10 тисяч рублів місцевим мешканцям.

Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 15:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінці, яка обійняла посаду старости села на Харківщині під час окупації, слідчі повідомили про підозру, інформує поліція Харківської області.".