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Была старостой села на Харьковщине при рф – полиция выявила коллаборантку

Общество 15:54   30.11.2022
Оксана Якушко
Была старостой села на Харьковщине при рф – полиция выявила коллаборантку

Женщине, которая заняла должность старосты села в Харьковской области во время оккупации, следователи сообщили о подозрении, информирует полиция Харьковской области.

В июне 50-летнюю жительницу села Кондрашовку Купянского района назначили на должность «исполняющей обязнности помощника начальника отдела Кондрашовского территориального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района, Харьковской области».

В качестве старосты женщина организовывала выдачу хозяйственного инвентаря для уборки территории села работниками Кондрашевского лицея, обеспечила проведение ремонтных работ по восстановлению водоснабжения и жизнедеятельности поселка Кондрашовка.

Также подозреваемая выдавала справки для единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей местным жителям.
Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 15:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщине, которая заняла должность старосты села в Харьковской области во время оккупации, следователи сообщили о подозрении, информирует полиция Харьковской области.".