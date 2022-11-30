Была старостой села на Харьковщине при рф – полиция выявила коллаборантку

Женщине, которая заняла должность старосты села в Харьковской области во время оккупации, следователи сообщили о подозрении, информирует полиция Харьковской области.



В июне 50-летнюю жительницу села Кондрашовку Купянского района назначили на должность «исполняющей обязнности помощника начальника отдела Кондрашовского территориального отдела временной военно-гражданской администрации Купянского района, Харьковской области».

В качестве старосты женщина организовывала выдачу хозяйственного инвентаря для уборки территории села работниками Кондрашевского лицея, обеспечила проведение ремонтных работ по восстановлению водоснабжения и жизнедеятельности поселка Кондрашовка.

Также подозреваемая выдавала справки для единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей местным жителям.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.