На Харківщині в Ізюмі військові рф вимагали гроші під дулом автомата
Троє військових рф погрожували розстріляти місцевих жителів, якщо ті не віддадуть гроші, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У травні цього року під час окупації Ізюма троє військових 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що належить до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автомобіль із двома цивільними.
Російські армійці зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрелять у них на поразку.
Забравши у потерпілих гроші, російські солдати пішли.
Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру трьом військовослужбовцям ЗС рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, скоєного групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових рф: потерпілі впізнали їх.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє військових рф погрожували розстріляти місцевих жителів, якщо ті не віддадуть гроші, повідомила Харківська обласна прокуратура.".