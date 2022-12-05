На Харківщині в Ізюмі військові рф вимагали гроші під дулом автомата

Троє військових рф погрожували розстріляти місцевих жителів, якщо ті не віддадуть гроші, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У травні цього року під час окупації Ізюма троє військових 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що належить до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автомобіль із двома цивільними.

Російські армійці зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрелять у них на поразку.

Забравши у потерпілих гроші, російські солдати пішли.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру трьом військовослужбовцям ЗС рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, скоєного групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових рф: потерпілі впізнали їх.