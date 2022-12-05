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На Харьковщине в Изюме военные рф вымагали у местных деньги под дулом автомата

Общество 16:44   05.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине в Изюме военные рф вымагали у местных деньги под дулом автомата

Трое военных рф угрожали расстрелять местных жителей, если те не отдадут деньги, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В мае этого года во время оккупации Изюма трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Российские армейцы произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.

Забрав у потерпевших деньги, русские солдаты ушли.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем военнослужащим ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личности военных РФ: потерпевшие опознали их.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 16:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое военных рф угрожали расстрелять местных жителей, если те не отдадут деньги, сообщила Харьковская областная прокуратура.".