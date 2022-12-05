На Харьковщине в Изюме военные рф вымагали у местных деньги под дулом автомата
Трое военных рф угрожали расстрелять местных жителей, если те не отдадут деньги, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В мае этого года во время оккупации Изюма трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими.
Российские армейцы произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.
Забрав у потерпевших деньги, русские солдаты ушли.
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем военнослужащим ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личности военных РФ: потерпевшие опознали их.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое военных рф угрожали расстрелять местных жителей, если те не отдадут деньги, сообщила Харьковская областная прокуратура.".