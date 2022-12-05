На Харьковщине в Изюме военные рф вымагали у местных деньги под дулом автомата

Трое военных рф угрожали расстрелять местных жителей, если те не отдадут деньги, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В мае этого года во время оккупации Изюма трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Российские армейцы произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.

Забрав у потерпевших деньги, русские солдаты ушли.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем военнослужащим ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личности военных РФ: потерпевшие опознали их.