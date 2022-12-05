У Харкові на Немишлі та ХТЗ, де була аварія, знову є тепло у будинках

У будинки, які довелося відключати від теплопостачання у суботу 3 грудня через дефект на 95-й магістралі, подали тепло, повідомила Харківська міськрада.

Після ремонту засипають ями та повітряні системи в під’їздах. У ХТМ наголосили, що система погано переносить багаторазове заповнення через перепади напруги, і кожна зміна режимів тиску має побічний ефект – гідроудари. Особливо болісно на це реагують старі труби.





«Дефект виявили о 16:00 в суботу. Бригади одразу почали ремонт. Труба діаметром 1000 мм розташована на значній глибині під землею, вкрита бетонними лотками. Шурф оперативно розкопали, систему довелося наполовину злити, щоб уникнути розмерзання. Основний дефект локалізували швидко, потім тривало заповнення системи. О 12-тій ночі у неділю дефект був усунений, системи заповнені», – розповіли на ХТМ.

Цю ділянку 95-ї магістралі довжиною 1,6 км планують замінити у наступному ремонтному сезоні. Магістраль побудували у 1978 році.