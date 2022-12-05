В Харькове на Немышле и ХТЗ, где была авария, снова есть тепло в домах

В дома, которые пришлось отключать от теплоснабжения в субботу 3 декабря из-за дефекта на 95-й магистрали, подали тепло, сообщил Харьковский горсовет.

После ремонта засыпают ямы и развоздушивают системы в подъездах. На ХТС подчеркнули, что система плохо переносит многократное заполнение из-за перепадов напряжения, и каждое изменение режимов давления имеет побочный эффект – гидроудары. Особенно болезненно на них реагируют старые трубы.



«Дефект обнаружили в 16.00 в субботу. Бригады сразу начали ремонт. Труба диаметром 1000 мм расположена на значительной глубине под землей, покрыта бетонными лотками. Шурф оперативно раскопали, систему пришлось наполовину слить во избежание размерзания. Основной дефект локализовали быстро, затем продолжалось заполнение системы. В 12 часов в воскресенье дефект устранили, системы заполнены», — рассказали на ХТС.

Этот участок 95-й магистрали протяженностью 1,6 км планируют заменить в следующем ремонтном сезоне. Магистраль построили в 1978 году.