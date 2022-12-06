Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

У Харкові попрощалися з вбитим росіянами дитячим письменником Вакуленком

Суспільство 16:54   06.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові попрощалися з вбитим росіянами дитячим письменником Вакуленком

У Свято-Дмитровському храмі у Харкові відбулася церемонія прощання з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, убитим військовими РФ під час окупації Ізюма, повідомляє Суспільне.

Проводити Вакуленка в останню путь прийшли його батько та 14-річний син загиблого Віталій.

Також на прощання з Вакуленком прийшли його знайомі та друзі.

Нагадаємо, Вакуленка  викрали  наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його подальша доля була невідома. І ось під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з’ясували, що  один із убитих та похованих у цих могилах — Володимир Вакуленко .

Іменем убитого українського дитячого письменника Вакуленка назвуть вулицю в Ізюмі.

Читайте також:  «Такого приниження мої нерви не витримають» — щоденник убитого письменника Вакуленка

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:07
Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%
13:11
Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського
22:34
Як завтра вимикатимуть світло на Харківщині та по Україні. Прогноз Укренерго
21:51
Харківська 92-га бригада показала, як збили ворожий вертоліт Ка-52 (відео)
21:18
Максимум зусиль і на Харківщині, – Зеленський про відновлення після атаки РФ

  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові попрощалися з вбитим росіянами дитячим письменником Вакуленком»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 16:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Свято-Дмитровському храмі у Харкові відбулася церемонія прощання з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, убитим військовими РФ під час окупації Ізюма, повідомляє Суспільне.".