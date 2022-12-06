У Харкові попрощалися з вбитим росіянами дитячим письменником Вакуленком

У Свято-Дмитровському храмі у Харкові відбулася церемонія прощання з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, убитим військовими РФ під час окупації Ізюма, повідомляє Суспільне.

Проводити Вакуленка в останню путь прийшли його батько та 14-річний син загиблого Віталій.

Також на прощання з Вакуленком прийшли його знайомі та друзі.

Нагадаємо, Вакуленка викрали наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його подальша доля була невідома. І ось під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з’ясували, що один із убитих та похованих у цих могилах — Володимир Вакуленко .

Іменем убитого українського дитячого письменника Вакуленка назвуть вулицю в Ізюмі.