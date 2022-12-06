В Харькове простились с убитым россиянами детским писателем Вакуленко

В Свято-Дмитровском храме в Харькове состоялась церемония прощания с детским писателем Владимиром Вакуленко, убитым военными РФ во время оккупации Изюма, сообщает Суспільне.

Проводить Вакуленко в последний путь пришли его отец и 14-летний сын погибшего Виталий.

Также на прощание с Вакуленко пришли его знакомые и друзья.

Напомним, Вакуленко похитили в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.

Именем убитого украинского детского писателя Вакуленко назовут улицу в Изюме.