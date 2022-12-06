В Харькове простились с убитым россиянами детским писателем Вакуленко
Суспільне
В Свято-Дмитровском храме в Харькове состоялась церемония прощания с детским писателем Владимиром Вакуленко, убитым военными РФ во время оккупации Изюма, сообщает Суспільне.
Проводить Вакуленко в последний путь пришли его отец и 14-летний сын погибшего Виталий.
Также на прощание с Вакуленко пришли его знакомые и друзья.
Напомним, Вакуленко похитили в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.
Именем убитого украинского детского писателя Вакуленко назовут улицу в Изюме.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Свято-Дмитровском храме в Харькове состоялась церемония прощания с детским писателем Владимиром Вакуленко, убитым военными РФ во время оккупации Изюма, сообщает Суспільне.".