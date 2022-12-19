До лютого всі деокуповані території Харківщини будуть зі світлом – голова ХОВА

Наразі світло є на 75% деокупованих територій Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“У нас є прогнози, що до кінця року ми, умовно кажучи, 15% підключимо і десь до 1 лютого заживимо 100% деокупованих територій”, – розповів він.

Він також нагадав, що вперше від початку бойових дій енергетики частково заживили село Циркуни Харківського району.

“Перші сто споживачів вже отримали електроенергію. Це означає, що основна лінія електропередач вже відновлена, і наразі будемо йти вже швидкими темпами щодо підключення інших населених пунктів, інших споживачів. Зокрема, в нас і Липецька громада, яка так само знаходиться на півночі за Циркунами, ближче до кордону з РФ, де також майже 8 місяців не було електроенергії”, – сказав голова ХОВА.

Коли всі Циркуни будуть зі світлом, залежить від роботи обленерго та темпів розмінування територій, підкреслив Синєгубов.

“На півночі області, де знаходяться дані населені пункти, основна проблема була – це розмінування. Враховуючи погодні умови і те, що Харківська область визнана найзасміченішою вибухонебезпечними предметами, то ця робота триває так само майже цілодобово. У нас працює більше ста людей саме піротехніків підрозділів ДСНС і більше 40 одиниць техніки”, – додав очільник ХОВА.