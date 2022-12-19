До февраля все деоккупированные территории Харьковщины будут со светом — ХОВА

Сейчас свет есть на 75% деоккупированных территорий Харьковской области, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«У нас есть прогнозы, что до конца года мы, условно говоря, 15% подключим и где-то до 1 февраля запитаем 100% деоккупированных территорий», — рассказал он.

Он также напомнил, что впервые с начала боевых действий энергетики частично запитали село Циркуны Харьковского района.

«Первые сто потребителей уже получили электроэнергию. Это означает, что основная линия электропередач уже восстановлена, и сейчас будем идти уже быстрыми темпами по подключению других населенных пунктов, других потребителей. В частности, у нас и Липецкая громада, которая так же находится на севере за Циркунами, ближе к границе с РФ, где также почти 8 месяцев не было электроэнергии», — сказал председатель ХОВА.

Когда все Циркуны будут со светом, зависит от работы облэнерго и темпов разминирования территорий, отметил Синегубов.

«На севере области, где находятся данные населенные пункты, основная проблема была — это разминирование. Учитывая погодные условия и то, что Харьковская область признана самой засоренной взрывоопасными предметами, то эта работа продолжается так же почти круглосуточно. У нас работает более ста человек именно пиротехников подразделений ГСЧС и более 40 единиц техники», — добавил глава ХОВА.