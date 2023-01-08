На Харківщині триватимуть денні відключення світла – інформація Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що споживання електроенергії в Україні зростає. Але поки що вночі світло вимикати не планують.

“Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються”, – повідомила пресслужба “Укренерго”.

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Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв про те, що економність дозволяє Харківщині періодично не відключати електрику за погодинними графіками, оскільки регіон “вписується” в ліміти, виділені енергетиками. На даний момент на Харківщині діє графік, що передбачає 12 черг відключення світла. Кожну з них знеструмлюють на три години.