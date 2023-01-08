На Харьковщине продолжатся дневные отключения света — информация Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что потребление электроэнергии в Украине растет. Но пока что ночью свет отключать не планируют.

«По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Для обеспечения баланса производство — потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

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Ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял о том, что экономность позволяет Харьковщине периодически не отключать электричество по почасовым графикам, так как регион «вписывается» в выделенные энергетиками лимиты. На данный момент на Харьковщине действует график, предполагающий 12 очередей отключения света. Каждую из них обесточивают на три часа.