У Боровій на Харківщині з 9 січня працюватимуть мобільні бригади лікарів
Цілий тиждень – з 09 по 13 січня включно – у Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів, повідомила Борівська селищна рада.
Біля приміщення ФОКу у пересувному медичному відділенні працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та лікар-педіатр.
У приміщенні музичної школи прийматимуть хірург, кардіолог та невропатолог.
9 січня прийом пацієнтів розпочнеться орієнтовно з 13:00 (залежить від часу в дорозі з Харкова). В інші дні початок роботи мобільних медичних бригад здійснюватиметься з 08:00.
Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуться безкоштовно.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цілий тиждень – з 09 по 13 січня включно – у Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів, повідомила Борівська селищна рада.".