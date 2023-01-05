Синєгубов відвідав звільнений Вовчанськ і центральну лікарню міста

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Вовчанську оглянув центральну лікарню, місцевий гуманітарний штаб та зустрівся з представниками місцевої влади, військовими та правоохоронцями.

«Зараз у Вовчанську мешкає до 4 тисяч осіб, у громаді – близько 12 тисяч. Тут непросто. Раніше місто отримувало газ для опалення з території рф, наразі він відключений. Тепер населені пункти опалюються електрикою. Ми зробили все можливе, аби посилити відповідні мережі. Продовжуємо працювати та крок за кроком розв’язувати поточні проблеми», – сказав Олег Синєгубов.

У Вовчанській громаді ворог прицільно б’є по цивільній інфраструктурі. Впродовж останніх двох тижнів російські окупанти тричі наносили удари по території центральної районної лікарні. Як розповіла заступниця директора з медсестринства Вовчанської ЦРЛ Оксана Пономарьова, було пошкоджено відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, дві операційні, було влучання поруч із реанімаційним відділенням. Один з ворожих боєприпасів поцілив у будівлю пральні.

«До початку повномасштабного російського вторгнення у лікарні працювали 316 осіб, наразі у медзакладі – 167 працівників. Через нестачу кадрів запросили на роботу лікарів-пенсіонерів. Заборгованості по заробітній платі немає. Щомісяця персоналу виплачуємо стимулюючу премію – тим, хто залишився з нами. Наразі надаємо повний спектр невідкладної медичної допомоги за всіма спеціалізаціями», – говорить пані Оксана.

Під час окупації працівникам медзакладу вдалося зберегти сучасне дороговартісне обладнання. Наразі тут є рентген, томографічний кабінет, операційні, функціонує анестезіологічна служба. Лікарня обслуговує жителів двох громад – Вовчанської та Великобурлуцької. Щодня у стаціонарі перебуває близько 40-50 осіб.

«Намагаємося створювати зручні та комфортні умови для наших працівників та відвідувачів. Для тих мешканців громади, які втратили житло або тимчасово залишилися без опалення, відвели окремий поверх, там люди зараз живуть родинами», – розповіла Оксана Пономарьова.