Синегубов посетил освобожденный Волчанск и центральную больницу города

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Волчанске осмотрел центральную больницу, местный гуманитарный штаб и встретился с представителями местных властей, военными и правоохранителями.

«Сейчас в Волчанске проживают до 4 тысяч человек, в общине – около 12 тысяч. Здесь непросто. Ранее город получал газ для отопления с территории рф, теперь он отключен и населенные пункты отапливаются электричеством. Мы сделали все возможное, чтобы усилить соответствующие сети. Продолжаем работать и шаг за шагом решать текущие проблемы», – сказал Олег Синегубов.

В Волчанской громаде враг прицельно бьет по гражданской инфраструктуре. В течение последних двух недель российские оккупанты трижды наносили удары по территории центральной районной больницы. Как рассказала заместитель директора по медсестринству Волчанской ЦРБ Оксана Пономарева, было повреждено отделение экстренной неотложной медицинской помощи, две операционные, было попадание рядом с реанимационным отделением. Один из вражеских боеприпасов попал в здание прачечной.

«До начала полномасштабного российского вторжения в больницы работали 316 человек, в настоящее время в медучреждении – 167 работников. Из-за нехватки кадров пригласили на работу врачей-пенсионеров. Задолженности по заработной плате нет. Ежемесячно персоналу выплачиваем стимулирующую премию – оставшимся с нами. Сейчас предоставляем полный спектр неотложной медицинской помощи по всем специализациям», – говорит Оксана.

Во время оккупации работникам медучреждения удалось сохранить современное дорогостоящее оборудование. Пока здесь есть рентген, томографический кабинет, операционные, функционирует анестезиологическая служба. Больница обслуживает жителей двух общин – Волчанской и Великобурлукской. Каждый день в стационаре находится около 40-50 человек.

«Пытаемся создавать удобные и комфортные условия для наших сотрудников и посетителей. Для тех жителей, которые потеряли жилье или временно остались без отопления, отвели отдельный этаж, там люди сейчас живут семьями», – рассказала Оксана Пономарева.