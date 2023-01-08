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В Боровой на Харьковщине с 9 января будут работать мобильные бригады врачей

Общество 16:29   08.01.2023
Оксана Якушко
В Боровой на Харьковщине с 9 января будут работать мобильные бригады врачей

Целую неделю – с 09 по 13 января включительно – в Боровой будут работать мобильные бригады врачей, сообщил Боровский поселковый совет.

Возле помещения ФОК в передвижном медицинском отделении будет работать акушерско-гинекологическая бригада врачей, УЗИ и врач-педиатр.

В помещении музыкальной школы будут принимать хирург, кардиолог и невропатолог.

9 января прием пациентов начнется ориентировочно с 13:00 (зависит от времени в пути из Харькова). В другие дни начало работы мобильных медицинских бригад будет производиться с 08:00.

Пациентов будут принимать в порядке живой очереди. Предварительная запись не требуется. Осмотр, консультации и назначение лечения будут осуществляться бесплатно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Целую неделю – с 09 по 13 января включительно – в Боровой будут работать мобильные бригады врачей, сообщил Боровский поселковый совет.".