На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни
Про повне відновлення електропостачання у селі Молодове Старосалтівської громади, повідомили у ХОВА.
Село Молодова Старосалтівської громади було знеструмлено ще під час окупації – з весни 2022 року. Через бойові дії тут пошкодили 70% мережі.
Наразі всі споживачі села – зі світлом, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
«Щоб повернути електрику до цього села, спочатку сапери розмінували мережы. Тільки потім енергетики змогли відновити повітряні лінії», – наголосив Михайло Харнам.
Фахівці «Харківобленерго» продовжують відновлювати електропостачання у смт Старий Салтів, яке розташоване за 2 км від Молодової. Там уже подали напругу ще на 3 підстанції, відбувається заміна зруйнованих опор, монтуються проводи. Для повного заживлення населеного пункту може знадобитися ще близько двох тижнів
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 17:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про повне відновлення електропостачання у селі Молодове Старосалтівської громади, повідомили у ХОВА.".