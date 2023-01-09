Live
  • Понеділок 09.01.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🟢

На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни

Суспільство 17:18   09.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни

Про повне відновлення електропостачання у селі Молодове Старосалтівської громади, повідомили у ХОВА.

Село Молодова Старосалтівської громади було знеструмлено ще під час окупації – з весни 2022 року. Через бойові дії тут пошкодили 70% мережі.


Наразі всі споживачі села – зі світлом, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Щоб повернути електрику до цього села, спочатку сапери розмінували мережы. Тільки потім енергетики змогли відновити повітряні лінії», – наголосив Михайло Харнам.

Фахівці «Харківобленерго» продовжують відновлювати електропостачання у смт Старий Салтів, яке розташоване за 2 км від Молодової. Там уже подали напругу ще на 3 підстанції, відбувається заміна зруйнованих опор, монтуються проводи. Для повного заживлення населеного пункту може знадобитися ще близько двох тижнів

Читайте також: На Золочівщині майже повністю відновили газ та електропостачання – ХОВА

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:32
На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги
15:42
Синєгубов: На Харківщині укріпляють фортифікаційні споруди на кордоні з рф
14:42
Після ракетного удару. Як виглядає ринок в Шевченковому Харківщині (Фото)
13:06
На Харківщині судитимуть депутата від СН з Куп’янська, який годував окупантів
17:10
Росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ГУР

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 17:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про повне відновлення електропостачання у селі Молодове Старосалтівської громади, повідомили у ХОВА.".