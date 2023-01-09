На Харківщині енергетики відновили світло в селі, що було знеструмлене з весни

Про повне відновлення електропостачання у селі Молодове Старосалтівської громади, повідомили у ХОВА.

Село Молодова Старосалтівської громади було знеструмлено ще під час окупації – з весни 2022 року. Через бойові дії тут пошкодили 70% мережі.



Наразі всі споживачі села – зі світлом, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Щоб повернути електрику до цього села, спочатку сапери розмінували мережы. Тільки потім енергетики змогли відновити повітряні лінії», – наголосив Михайло Харнам.

Фахівці «Харківобленерго» продовжують відновлювати електропостачання у смт Старий Салтів, яке розташоване за 2 км від Молодової. Там уже подали напругу ще на 3 підстанції, відбувається заміна зруйнованих опор, монтуються проводи. Для повного заживлення населеного пункту може знадобитися ще близько двох тижнів