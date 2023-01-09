На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022

О полном возобновлении электроснабжения в селе Молодово Старосалтовской громады, сообщили в ХОВА.

Село Молодова Старосалтовской общины было обесточено еще во время оккупации – с весны 2022 года. Из-за боевых действий здесь повредили 70% сети.



Сейчас все потребители села – со светом, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«Чтобы вернуть электричество в эту деревню, сначала саперы разминировали сети. Только потом энергетики смогли восстановить воздушные линии», — отметил Михаил Харнам.

Специалисты «Харьковоблэнерго» продолжают возобновлять электроснабжение в пгт Старый Салтов, которое расположено в 2 км от Молодовой. Там уже подали напряжение еще на 3 подстанции, происходит замена разрушенных опор, монтируются провода. Для полного питания населенного пункта может потребоваться еще около двух недель.