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На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022

Общество 17:18   09.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022

О полном возобновлении электроснабжения в селе Молодово Старосалтовской громады, сообщили в ХОВА.

Село Молодова Старосалтовской общины было обесточено еще во время оккупации – с весны 2022 года. Из-за боевых действий здесь повредили 70% сети.


Сейчас все потребители села – со светом, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«Чтобы вернуть электричество в эту деревню, сначала саперы разминировали сети. Только потом энергетики смогли восстановить воздушные линии», — отметил Михаил Харнам.

Специалисты «Харьковоблэнерго» продолжают возобновлять электроснабжение в пгт Старый Салтов, которое расположено в 2 км от Молодовой. Там уже подали напряжение еще на 3 подстанции, происходит замена разрушенных опор, монтируются провода. Для полного питания населенного пункта может потребоваться еще около двух недель.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полном возобновлении электроснабжения в селе Молодово Старосалтовской громады, сообщили в ХОВА.".