На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022
О полном возобновлении электроснабжения в селе Молодово Старосалтовской громады, сообщили в ХОВА.
Село Молодова Старосалтовской общины было обесточено еще во время оккупации – с весны 2022 года. Из-за боевых действий здесь повредили 70% сети.
Сейчас все потребители села – со светом, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.
«Чтобы вернуть электричество в эту деревню, сначала саперы разминировали сети. Только потом энергетики смогли восстановить воздушные линии», — отметил Михаил Харнам.
Специалисты «Харьковоблэнерго» продолжают возобновлять электроснабжение в пгт Старый Салтов, которое расположено в 2 км от Молодовой. Там уже подали напряжение еще на 3 подстанции, происходит замена разрушенных опор, монтируются провода. Для полного питания населенного пункта может потребоваться еще около двух недель.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 17:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полном возобновлении электроснабжения в селе Молодово Старосалтовской громады, сообщили в ХОВА.".