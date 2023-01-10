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СБУ впіймала на Харківщині зрадника, який допомагав вивозити зерно до рф

Суспільство 14:28   10.01.2023
Оксана Якушко
СБУ впіймала на Харківщині зрадника, який допомагав вивозити зерно до рф

СБУ викрила ще одного спільника ворога у звільнених районах Харківської області, який допомагав окупантам вивозити українське зерно до рф.

Зрадником виявився колишній головний інженер «Куп’янського комбінату хлібопродуктів», який під час окупації частини регіону підтримав російських загарбників.

Щоб довести свою відданість рф, він силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

За це він став очільником створеного рашистами «государственного предприятия «Продовольственные ресурсы» у Куп’янську.

На цій «посаді» зрадник виконував завдання кремля та допомагав вивезити українське зерна з Харківщини до рф.

Для цього він уклав «договір» з іншим окупаційним органом – «Купянская железная дорога», який постачав йому вагони для транспортування пшениці.

Оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону.

Але усе заплановане не вдалося вивезти через наступ ЗСУ, який звільнив Куп’янськ і тим самим заблокували «поставку».

Після деокупації українського міста зловмисник переховувався від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зрадника наразі тримають під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила ще одного спільника ворога у звільнених районах Харківської області, який допомагав окупантам вивозити українське зерно до рф".