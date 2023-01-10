СБУ поймала на Харьковщине предателя, вывозившего украинское зерно в рф
СБУ разоблачила еще одного подельника врага в освобожденных районах Харьковской области, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в рф.
Предателем оказался бывший главный инженер «Купянского комбината хлебопродуктов», который во время оккупации региона поддержал российских захватчиков.
Чтобы доказать свою преданность рф, он насильно отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации.
За это он стал руководителем созданного рашистами государственного предприятия «Продовольственные ресурсы» в Купянске.
На этой должности предатель выполнял задачи кремля и помогал вывезти украинское зерна из Харьковщины в рф.
Для этого он заключил «договор» с другим оккупационным органом – «Купянская железная дорога», который снабжал его вагонами для транспортировки пшеницы.
Оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.
Но все запланированное не удалось вывезти из-за наступления ВСУ, которое уволило Купянск и тем самым заблокировали «поставку».
После деоккупации украинского города злоумышленник скрывался от правосудия, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Предателя сейчас держат под стражей.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила еще одного подельника врага в освобожденных районах Харьковской области, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в рф.".