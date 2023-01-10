СБУ поймала на Харьковщине предателя, вывозившего украинское зерно в рф

СБУ разоблачила еще одного подельника врага в освобожденных районах Харьковской области, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в рф.

Предателем оказался бывший главный инженер «Купянского комбината хлебопродуктов», который во время оккупации региона поддержал российских захватчиков.

Чтобы доказать свою преданность рф, он насильно отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации.

За это он стал руководителем созданного рашистами государственного предприятия «Продовольственные ресурсы» в Купянске.

На этой должности предатель выполнял задачи кремля и помогал вывезти украинское зерна из Харьковщины в рф.

Для этого он заключил «договор» с другим оккупационным органом – «Купянская железная дорога», который снабжал его вагонами для транспортировки пшеницы.

Оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.

Но все запланированное не удалось вывезти из-за наступления ВСУ, которое уволило Купянск и тем самым заблокировали «поставку».

После деоккупации украинского города злоумышленник скрывался от правосудия, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Предателя сейчас держат под стражей.