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На Харківщині пацієнти отримують медикаменти за програмою «Доступні ліки»

Суспільство 14:18   11.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині пацієнти отримують медикаменти за програмою «Доступні ліки»

На деокупованих територіях Харківщини деякі безкоштовні ліки за рецептом можна отримати у 23 аптеках, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

“Програма “Доступні ліки” має велике соціальне значення – кожен, хто отримав рецепт на передбачені Програмою медичних гарантій ліки, може отримати їх безкоштовно”, – каже Максим Хаустов.

Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримати «Доступні ліки» за електронним або за паперовим рецептом.

«Після створення рецепта на мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Власне комбінація 16 цифр і є електронним рецептом. Також лікар може виписати паперовий рецепт або продублювати його, роздрукувавши», – розповідає лікарка загальної практики – сімейної медицини Юлія Євдокимова.

Окремо вона відзначає, що для отримання рецепту внутрішньо переміщеним особам декларація не обов’язкова.

Щоб отримати ліки, пацієнту необхідно звернутися з рецептом до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за програмою в межах договору з НСЗУ. На дверях чи фасадах таких аптек міститься наліпка «Доступні ліки».

«Навіть якщо в аптеці не буде потрібного препарату (всього їх згідно програми зареєстровано понад 400), то провізор завжди підкаже, де придбати ліки у найближчому місці», – говорить провізорка аптеки 911 Христина Шахова.

Також знайти аптеку з «Доступними ліками» можна за допомогою «Електронної картки аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів» або зателефонувавши за номером 16-77.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 14:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деокупованих територіях Харківщини деякі безкоштовні ліки за рецептом можна отримати у 23 аптеках, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.".