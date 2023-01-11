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На Харьковщине пациенты получают бесплатные медикаменты в аптеках

Общество 14:18   11.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине пациенты получают бесплатные медикаменты в аптеках

На деоккупированных территориях Харьковщины некоторые бесплатные лекарства по рецепту можно получить в 23 аптеках, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«Программа «Доступные лекарства» имеет большое социальное значение – каждый, кто получил рецепт на предусмотренные Программой медицинских гарантий лекарства, может получить их бесплатно», – говорит Максим Хаустов.

Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, несахарного диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

В условиях военного состояния пациенты могут получить «Доступные лекарства» по электронному или бумажному рецепту.

После создания рецепта на мобильный телефон пациента приходит СМС с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Собственно, комбинация 16 цифр и является электронным рецептом. Также врач может выписать бумажный рецепт или продублировать его, распечатав», – рассказывает врач общей практики – семейной медицины Юлия Евдокимова.

Отдельно она отмечает, что для получения рецепта внутриперемещенным лицам декларация не обязательна.

Чтобы получить лекарство, пациенту необходимо обратиться с рецептом в любую аптеку, которая отпускает препараты по программе в рамках договора с НСЗУ. На дверях или фасадах таких аптек содержится наклейка «Доступное лекарство».

«Даже если в аптеке не будет нужного препарата (всего их согласно программе зарегистрировано более 400), то провизор всегда подскажет, где купить лекарства в ближайшем месте», – говорит провизор аптека 911 Кристина Шахова.

Также найти аптеку с «Доступным лекарством» можно с помощью «Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств» или позвонив по телефону 16-77.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 14:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Харьковщины некоторые бесплатные лекарства по рецепту можно получить в 23 аптеках, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.".