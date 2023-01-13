Харківська аеророзвідка допомагає знищувати ворога в районі Бахмута (відео)
Аеророзвідка харківського добровольчого підрозділу “Хартія” допомогла артилеристам 3-ї бригади Національної гвардії знищити групу окупантів на Бахмутському напрямку.
“Першим пострілом змусили ворога показати своє місцезнаходження, другим зробили так, що показувати щось вже нікому”, – розповіли у “Хартії”.
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Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка харківського добровольчого підрозділу “Хартія” допомогла артилеристам 3-ї бригади Національної гвардії знищити групу окупантів на Бахмутському напрямку.".