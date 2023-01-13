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Харківська аеророзвідка допомагає знищувати ворога в районі Бахмута (відео)

Події 20:00   13.01.2023
Олена Нагорна
Харківська аеророзвідка допомагає знищувати ворога в районі Бахмута (відео)

Аеророзвідка харківського добровольчого підрозділу “Хартія” допомогла артилеристам 3-ї бригади Національної гвардії знищити групу окупантів на Бахмутському напрямку.

“Першим пострілом змусили ворога показати своє місцезнаходження, другим зробили так, що показувати щось вже нікому”, – розповіли у “Хартії”.

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Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 20:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка харківського добровольчого підрозділу “Хартія” допомогла артилеристам 3-ї бригади Національної гвардії знищити групу окупантів на Бахмутському напрямку.".