Харківська аеророзвідка допомагає знищувати ворога в районі Бахмута (відео)

Аеророзвідка харківського добровольчого підрозділу “Хартія” допомогла артилеристам 3-ї бригади Національної гвардії знищити групу окупантів на Бахмутському напрямку.

“Першим пострілом змусили ворога показати своє місцезнаходження, другим зробили так, що показувати щось вже нікому”, – розповіли у “Хартії”.

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.