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Харьковская аэроразведка помогает уничтожать врага в районе Бахмута (видео)

Происшествия 20:00   13.01.2023
Елена Нагорная
Харьковская аэроразведка помогает уничтожать врага в районе Бахмута (видео)

Аэроразведка харьковского добровольческого подразделения «Хартия» помогла артиллеристам 3-й бригады Национальной гвардии уничтожить группу оккупантов на Бахмутском направлении.

«Первым выстрелом заставили врага показать свое местонахождение, вторым сделали так, что показывать что-то уже некому», — рассказали в «Хартии».

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Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка харьковского добровольческого подразделения «Хартия» помогла артиллеристам 3-й бригады Национальной гвардии уничтожить группу оккупантов на Бахмутском направлении.".