Харьковская аэроразведка помогает уничтожать врага в районе Бахмута (видео)

Аэроразведка харьковского добровольческого подразделения «Хартия» помогла артиллеристам 3-й бригады Национальной гвардии уничтожить группу оккупантов на Бахмутском направлении.

«Первым выстрелом заставили врага показать свое местонахождение, вторым сделали так, что показывать что-то уже некому», — рассказали в «Хартии».

Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.