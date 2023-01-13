Харьковская аэроразведка помогает уничтожать врага в районе Бахмута (видео)
Аэроразведка харьковского добровольческого подразделения «Хартия» помогла артиллеристам 3-й бригады Национальной гвардии уничтожить группу оккупантов на Бахмутском направлении.
«Первым выстрелом заставили врага показать свое местонахождение, вторым сделали так, что показывать что-то уже некому», — рассказали в «Хартии».
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Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка харьковского добровольческого подразделения «Хартия» помогла артиллеристам 3-й бригады Национальной гвардии уничтожить группу оккупантов на Бахмутском направлении.".