У Харкові поліція затримала п’яного водія, який влаштував смертельну ДТП

Через ДТП 48-річна пасажирка автомобіля “ВАЗ” загинула на місці, повідомили у Харківській обласній поліції.

30-річний водій “ВАЗ” при перетині перехрестя проігнорував дорожній знак і не пропустив автомобіль “Toyota”, що рухався головною дорогою.



Через ДТП 48-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» загинула на місці. 30-річний водій та 49 і 47-річні пасажири вказаного авто із різними тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

30-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, з’ясували медики.

Слідчі в приміщенні лікарні затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.