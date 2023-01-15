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У Харкові поліція затримала п’яного водія, який влаштував смертельну ДТП

Суспільство 17:15   15.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові поліція затримала п’яного водія, який влаштував смертельну ДТП

Через ДТП 48-річна пасажирка автомобіля “ВАЗ” загинула на місці, повідомили у Харківській обласній поліції.

30-річний водій “ВАЗ” при перетині перехрестя проігнорував дорожній знак і не пропустив автомобіль “Toyota”, що рухався головною дорогою.

Через ДТП 48-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» загинула на місці. 30-річний водій та 49 і 47-річні пасажири вказаного авто із різними тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

30-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, з’ясували медики.

Слідчі в приміщенні лікарні затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 17:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ДТП 48-річна пасажирка автомобіля “ВАЗ” загинула на місці, повідомили у Харківській обласній поліції.".