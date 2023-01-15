В Харькове полиция задержала пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП
Из-за ДТП 48-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибла на месте, сообщили в Харьковской областной полиции.
30-летний водитель «ВАЗ» при пересечении перекрестка проигнорировал дорожный знак и не пропустил автомобиль «Toyota», двигавшийся по главной дороге.
Из-за ДТП 48-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибла на месте. 30-летний водитель и 49 и 47-летние пассажиры указанного авто с разными телесными повреждениями доставлены в больницу.
30-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, выяснили медики.
Следователи в помещении больницы задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ДТП 48-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибла на месте, сообщили в Харьковской областной полиции.".