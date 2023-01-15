В Харькове полиция задержала пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП

Из-за ДТП 48-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибла на месте, сообщили в Харьковской областной полиции.

30-летний водитель «ВАЗ» при пересечении перекрестка проигнорировал дорожный знак и не пропустил автомобиль «Toyota», двигавшийся по главной дороге.



Из-за ДТП 48-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибла на месте. 30-летний водитель и 49 и 47-летние пассажиры указанного авто с разными телесными повреждениями доставлены в больницу.

30-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, выяснили медики.

Следователи в помещении больницы задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.