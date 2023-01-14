В Харькове водитель Toyota врезался в бетонные блоки на дороге и погиб (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Авария на улице Клочковской в Харькове, в результате которой погиб водитель, произошла около 16:30 13 января.
49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В результате ДТП мужчина погиб, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария на улице Клочковской в Харькове, в результате которой погиб водитель, произошла около 16:30 13 января.".