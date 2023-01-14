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В Харькове водитель Toyota врезался в бетонные блоки на дороге и погиб (фото)

Происшествия 20:17   14.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове водитель Toyota врезался в бетонные блоки на дороге и погиб (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Авария на улице Клочковской в Харькове, в результате которой погиб водитель, произошла около 16:30 13 января.

49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В результате ДТП мужчина погиб, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 20:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария на улице Клочковской в Харькове, в результате которой погиб водитель, произошла около 16:30 13 января.".