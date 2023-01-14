В Харькове водитель Toyota врезался в бетонные блоки на дороге и погиб (фото)

Авария на улице Клочковской в Харькове, в результате которой погиб водитель, произошла около 16:30 13 января.

49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В результате ДТП мужчина погиб, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области