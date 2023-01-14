У Харкові водій Toyota врізався в бетонні блоки на дорозі та загинув (фото)

Аварія на вулиці Клочківській у Харкові, внаслідок якої загинув водій, сталася близько 16:30 13 січня.

49-річний водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки. Внаслідок ДТП чоловік загинув, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Слідчі встановлюють обставини ДТП.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області