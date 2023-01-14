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У Харкові водій Toyota врізався в бетонні блоки на дорозі та загинув (фото)

Події 20:17   14.01.2023
Елена Нагорная
У Харкові водій Toyota врізався в бетонні блоки на дорозі та загинув (фото)

Аварія на вулиці Клочківській у Харкові, внаслідок якої загинув водій, сталася близько 16:30 13 січня.

49-річний водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки. Внаслідок ДТП чоловік загинув, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Слідчі встановлюють обставини ДТП.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія на вулиці Клочківській у Харкові, внаслідок якої загинув водій, сталася близько 16:30 13 січня.".