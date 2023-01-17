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Під суд піде жителька Ізюмщини, яка очолила “сельское поселение”

Події 18:57   17.01.2023
Олена Нагорна
Під суд піде жителька Ізюмщини, яка очолила “сельское поселение”

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо 31-річної мешканки Ізюмського району, яка обійняла керівну посаду в окупаційному органі влади та вивісила триколор на адміністративній будівлі.

Мешканка села Липчанівка прийняла пропозицію загарбників та обійняла посаду “голови” в незаконному органі влади “Бригадировское сельское поселение”, до складу якого входили кілька сіл району, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Жінка організовувала та контролювала роботу співробітників, а також неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку РФ.

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Колаборантці інкримінують добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 18:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо 31-річної мешканки Ізюмського району, яка обійняла керівну посаду в окупаційному органі влади та вивісила триколор на адміністративній будівлі.".