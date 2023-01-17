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Под суд пойдет жительница Изюмщины, возглавившая «сельское поселение»

Происшествия 18:57   17.01.2023
Елена Нагорная
Под суд пойдет жительница Изюмщины, возглавившая «сельское поселение» Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Изюмского района, которая заняла руководящую должность в оккупационном органе власти и вывесила триколор на административном здании.

Жительница села Липчановка приняла предложение захватчиков и заняла должность «председателя» в незаконном органе власти «Бригадировское сельское поселение», в состав которого входили несколько сел района, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Женщина организовывала и контролировала работу сотрудников, а также неоднократно участвовала в выдаче гуманитарной помощи со стороны РФ.

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Коллаборантке инкриминируют добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Изюмского района, которая заняла руководящую должность в оккупационном органе власти и вывесила триколор на административном здании.".