Под суд пойдет жительница Изюмщины, возглавившая «сельское поселение»

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Изюмского района, которая заняла руководящую должность в оккупационном органе власти и вывесила триколор на административном здании.

Жительница села Липчановка приняла предложение захватчиков и заняла должность «председателя» в незаконном органе власти «Бригадировское сельское поселение», в состав которого входили несколько сел района, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Женщина организовывала и контролировала работу сотрудников, а также неоднократно участвовала в выдаче гуманитарной помощи со стороны РФ.

Коллаборантке инкриминируют добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).