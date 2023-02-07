На Харківщині 8 шкіл і 5 дитсадків залишаються в окупації – ХОВА (відео)

У Харківській області зараз працюють 631 школа та 257 дитячих садків. Водночас 8 шкіл та 5 дитсадків залишаються в окупації. Відновлене дистанційне навчання у Балаклійській та Куп’янській спеціальних школах, повідомляє пресслужба ХОВА.

На цей час у регіоні освіту у дистанційному форматі здобувають 240 тисяч дітей, також охоплені увагою 13 тисяч малюків дошкільного віку, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми продовжуємо виконувати всі вимоги Міністерства освіти та науки України і маємо поступово готувати навчальні заклади до традиційного офлайн-формату, але тільки коли це буде безпечно”, – зазначив Синєгубов.

У трьох школах області зараз будують укриття. Серед них Люботинський художній ліцей “Дивосвіт”, де вже підготовлений котлован, розповів директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.

“Зараз відпрацьовується питання щодо підготовки проєктно-кошторисної документації з облаштування бомбосховищ в інших 8 закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування”, – сказав Литвинов.

Також в області вже відремонтували 18 шкіл (13 з них на деокупованих територіях), які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

“Наразі Європейська комісія спільно з Офісом президента та урядом України, розпочали програму з відновлення закладів освіти. До цієї програми увійшли 104 школи Харківської області. З них 9 шкіл обласного підпорядкування, 84 школи Харкова, 3 школи Харківського та 8 шкіл Чугуївського районів. Начальникам районних військових адміністрацій необхідно підготувати проєктно-кошторисну документацію, аби почати роботу по цій програмі”, – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.