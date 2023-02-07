На Харьковщине 8 школ и 5 детсадов остаются в оккупации — ХОВА (видео)
В Харьковской области сейчас работают 631 школа и 257 детских садов. В то же время 8 школ и 5 детсадов остаются в оккупации. Восстановлено дистанционное обучение в Балаклейской и Купянской специальных школах, сообщает пресс-служба ХОВА.
На данный момент в регионе образование в дистанционном формате получают 240 тысяч детей, также охвачены вниманием 13 тысяч малышей дошкольного возраста, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы продолжаем выполнять все требования Министерства образования и науки Украины и должны постепенно готовить учебные заведения к традиционному офлайн-формату, но только когда это будет безопасно», — отметил Синегубов.
В трех школах области сейчас строят укрытия. Среди них Люботинский художественный лицей «Дивосвіт», где уже подготовлен котлован, рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.
«Сейчас отрабатывается вопрос о подготовке проектно-сметной документации по обустройству бомбоубежищ в других 10 учреждениях общего среднего образования областного подчинения», — сказал Литвинов.
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Также в области уже отремонтировали 18 школ (13 из них на деоккупированных территориях), которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов.
«Сейчас Европейская комиссия совместно с Офисом президента и правительством Украины, начали программу по восстановлению учебных заведений. В эту программу вошли 104 школы Харьковской области. Из них 9 школ областного подчинения, 84 школы Харькова, 3 школы Харьковского и 8 школ Чугуевского районов. Начальникам районных военных администраций необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы начать работу по этой программе», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас работают 631 школа и 257 детских садов. В то же время 8 школ и 5 детсадов остаются в оккупации. Восстановлено дистанционное обучение в Балаклейской и Купянской специальных школах, сообщает пресс-служба ХОВА.".