На Харьковщине 8 школ и 5 детсадов остаются в оккупации — ХОВА (видео)

В Харьковской области сейчас работают 631 школа и 257 детских садов. В то же время 8 школ и 5 детсадов остаются в оккупации. Восстановлено дистанционное обучение в Балаклейской и Купянской специальных школах, сообщает пресс-служба ХОВА.

На данный момент в регионе образование в дистанционном формате получают 240 тысяч детей, также охвачены вниманием 13 тысяч малышей дошкольного возраста, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы продолжаем выполнять все требования Министерства образования и науки Украины и должны постепенно готовить учебные заведения к традиционному офлайн-формату, но только когда это будет безопасно», — отметил Синегубов.

В трех школах области сейчас строят укрытия. Среди них Люботинский художественный лицей «Дивосвіт», где уже подготовлен котлован, рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

«Сейчас отрабатывается вопрос о подготовке проектно-сметной документации по обустройству бомбоубежищ в других 10 учреждениях общего среднего образования областного подчинения», — сказал Литвинов.

Также в области уже отремонтировали 18 школ (13 из них на деоккупированных территориях), которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов.

«Сейчас Европейская комиссия совместно с Офисом президента и правительством Украины, начали программу по восстановлению учебных заведений. В эту программу вошли 104 школы Харьковской области. Из них 9 школ областного подчинения, 84 школы Харькова, 3 школы Харьковского и 8 школ Чугуевского районов. Начальникам районных военных администраций необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы начать работу по этой программе», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.