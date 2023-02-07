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У Харкові пролунає вибух. У ХОВА просять не панікувати

Події 10:43   07.02.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунає вибух. У ХОВА просять не панікувати

У період з 10:30 до 11:00 7 лютого в районі Північної Салтівки в Харкові підриватимуть боєприпас.

“У період з 10:30 до 11:00 сапери на ділянці Окружної дороги в районі Північної Салтівки знешкодять боєприпас”, – повідомило “Суспільне” з посиланням на директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола.

Сокіл закликав харків’ян зберігати спокій.

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Зазначимо, що за останніми даними (на 6 лютого – починаючи з 8 вересня), піротехніки обстежили на Харківщині 1896 га території, 253 км автомобільних доріг, 784 км ЛЕП, 157 км залізничних колій та 189 км газопроводів За цей період виявили та знешкодили 50 386 вибухонебезпечних предметів. Жителів Харківщини закликають при виявленні підозрілих предметів не торкатися до них, відійти якомога далі та повідомити про знахідку в ДСНС за телефоном “101”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У період з 10:30 до 11:00 7 лютого в районі Північної Салтівки в Харкові підриватимуть боєприпас".