У Харкові пролунає вибух. У ХОВА просять не панікувати
У період з 10:30 до 11:00 7 лютого в районі Північної Салтівки в Харкові підриватимуть боєприпас.
“У період з 10:30 до 11:00 сапери на ділянці Окружної дороги в районі Північної Салтівки знешкодять боєприпас”, – повідомило “Суспільне” з посиланням на директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола.
Сокіл закликав харків’ян зберігати спокій.
Читайте також: Сапери показали, де на Харківщині “ховаються” гранати Ф-1
Зазначимо, що за останніми даними (на 6 лютого – починаючи з 8 вересня), піротехніки обстежили на Харківщині 1896 га території, 253 км автомобільних доріг, 784 км ЛЕП, 157 км залізничних колій та 189 км газопроводів За цей період виявили та знешкодили 50 386 вибухонебезпечних предметів. Жителів Харківщини закликають при виявленні підозрілих предметів не торкатися до них, відійти якомога далі та повідомити про знахідку в ДСНС за телефоном “101”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові пролунає вибух. У ХОВА просять не панікувати»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У період з 10:30 до 11:00 7 лютого в районі Північної Салтівки в Харкові підриватимуть боєприпас".