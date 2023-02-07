В Харькове прозвучит взрыв. В ХОВА просят не паниковать
В промежуток времени с 10:30 до 11:00 7 февраля в районе Северной Салтовки в Харькове будут подрывать боеприпас.
«В промежуток времени с 10:30 до 11:00 саперы на участке Окружной дороги в районе Северной Салтовки обезвредят боеприпас», — сообщило «Суспільне» со ссылкой на директора департамента гражданской защиты ХОВА Ивана Сокола.
Сокол призвал харьковчан сохранять спокойствие.
Читайте также: Саперы показали, где на Харьковщине “прячутся” гранаты Ф-1
Отметим, что по последним данным (на 6 февраля — начиная с 8 сентября), пиротехники обследовали на Харьковщине 1896 га территории, 253 км автомобильных дорог, 784 км ЛЭП, 157 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов За этот период обнаружили и обезвредили 50 386 взрывоопасных предметов. Жителей Харьковщины призывают при обнаружении подозрительных предметов не прикасаться к ним, отойти подальше и сообщить о находке в ГСЧС по телефону «101».
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове прозвучит взрыв. В ХОВА просят не паниковать»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В промежуток времени с 10:30 до 11:00 7 февраля в районе Северной Салтовки в Харькове будут подрывать боеприпас".