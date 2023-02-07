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В Харькове прозвучит взрыв. В ХОВА просят не паниковать

Происшествия 10:43   07.02.2023
Оксана Горун
В Харькове прозвучит взрыв. В ХОВА просят не паниковать

В промежуток времени с 10:30 до 11:00 7 февраля в районе Северной Салтовки в Харькове будут подрывать боеприпас.

«В промежуток времени с 10:30 до 11:00 саперы на участке Окружной дороги в районе Северной Салтовки обезвредят боеприпас», — сообщило «Суспільне» со ссылкой на директора департамента гражданской защиты ХОВА Ивана Сокола.

Сокол призвал харьковчан сохранять спокойствие.

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Отметим, что по последним данным (на 6 февраля — начиная с 8 сентября), пиротехники обследовали на Харьковщине 1896 га территории, 253 км автомобильных дорог, 784 км ЛЭП, 157 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов За этот период обнаружили и обезвредили 50 386 взрывоопасных предметов. Жителей Харьковщины призывают при обнаружении подозрительных предметов не прикасаться к ним, отойти подальше и сообщить о находке в ГСЧС по телефону «101».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В промежуток времени с 10:30 до 11:00 7 февраля в районе Северной Салтовки в Харькове будут подрывать боеприпас".