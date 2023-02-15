У Харківській області два колаборанта працювали «народними міліціонерами»
Співпрацювали із ворогом під час окупації Ізюмщини – ще двом «народним міліціонерам» повідомили про підозру, розповіла прокуратура Харківської області.
Один підозрюваний — 54-річний мешканець смт Борова Ізюмського району. Під час окупації селища чоловік добровільно обійняв посаду «полицейского Боровского отдела полиции».
Псевдо правоохоронець патрулював територію селища, затримував і доставляв затриманих до відділу «народної поліції».
Ще один колаборант намагався побудувати кар’єру правоохоронця в окупованій на той час збройними силами рф Балаклії. 30-річний чоловік влаштувався на роботу до фейкового правоохоронного органу, обійнявши посаду «дільничного поліцейського».
Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував з червня по середину серпня 2022 року. Він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих мешканців.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру двом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 12:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співпрацювали із ворогом під час окупації Ізюмщини – ще двом «народним міліціонерам» повідомили про підозру, розповіла прокуратура Харківської області.".