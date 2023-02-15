В Харьковской области два коллаборанта работали «народными милиционерами»
Сотрудничали с врагом во время оккупации Изюмщины – еще двум «народным милиционерам» сообщили о подозрении, рассказала прокуратура Харьковской области.
Один подозреваемый — 54-летний житель пгт Боровой Изюмского района. Во время оккупации мужчина добровольно работал «полицейским Боровского отдела полиции».
Псевдо милиционер патрулировал территорию поселка, ловил и доставлял задержанных в отдел «народной полиции».
Еще один коллаборант пытался построить карьеру правоохранителя в оккупированной рф Балаклее. 30-летний мужчина устроился на работу в фейковый правоохранительный орган, вступив в должность «участкового полицейского».
Свои обязанности псевдоправоохранитель выполнял с июня по середину августа 2022 года. Он проводил обыски на территории домовладений и занимался изъятием охотничьего оружия у местных жителей.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении двоим мужчинам по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 12:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудничали с врагом во время оккупации Изюмщины – еще двум «народным милиционерам» сообщили о подозрении, рассказала прокуратура Харьковской области.".