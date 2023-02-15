В Харьковской области два коллаборанта работали «народными милиционерами»

Сотрудничали с врагом во время оккупации Изюмщины – еще двум «народным милиционерам» сообщили о подозрении, рассказала прокуратура Харьковской области.

Один подозреваемый — 54-летний житель пгт Боровой Изюмского района. Во время оккупации мужчина добровольно работал «полицейским Боровского отдела полиции».

Псевдо милиционер патрулировал территорию поселка, ловил и доставлял задержанных в отдел «народной полиции».

Еще один коллаборант пытался построить карьеру правоохранителя в оккупированной рф Балаклее. 30-летний мужчина устроился на работу в фейковый правоохранительный орган, вступив в должность «участкового полицейского».

Свои обязанности псевдоправоохранитель выполнял с июня по середину августа 2022 года. Он проводил обыски на территории домовладений и занимался изъятием охотничьего оружия у местных жителей.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении двоим мужчинам по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.