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“Здійснювали дії насильницького характеру”: в Харкові зловили бандитів

Події 10:26   21.02.2023
Оксана Горун
“Здійснювали дії насильницького характеру”: в Харкові зловили бандитів

Двоє чоловіків напали на громадянина вночі в Харкові.

“Сьогодні вночі, на бульварі Жасміновому, патрульні помітили групу осіб. Двоє чоловіків вчиняли дії насильницького характеру стосовно громадянина. Поліцейські негайно затримали порушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Як виявилося, бандити побили потерпілого та заволоділи його особистими речами.

“Також під час поверхневої перевірки в одного з громадян поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження”, – доповнили образ затриманих поліцейські.

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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків напали на громадянина вночі в Харкові".