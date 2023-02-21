“Здійснювали дії насильницького характеру”: в Харкові зловили бандитів

Двоє чоловіків напали на громадянина вночі в Харкові.

“Сьогодні вночі, на бульварі Жасміновому, патрульні помітили групу осіб. Двоє чоловіків вчиняли дії насильницького характеру стосовно громадянина. Поліцейські негайно затримали порушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Як виявилося, бандити побили потерпілого та заволоділи його особистими речами.

“Також під час поверхневої перевірки в одного з громадян поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження”, – доповнили образ затриманих поліцейські.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.