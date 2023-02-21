“Здійснювали дії насильницького характеру”: в Харкові зловили бандитів
Двоє чоловіків напали на громадянина вночі в Харкові.
“Сьогодні вночі, на бульварі Жасміновому, патрульні помітили групу осіб. Двоє чоловіків вчиняли дії насильницького характеру стосовно громадянина. Поліцейські негайно затримали порушників”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
Як виявилося, бандити побили потерпілого та заволоділи його особистими речами.
“Також під час поверхневої перевірки в одного з громадян поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження”, – доповнили образ затриманих поліцейські.
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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків напали на громадянина вночі в Харкові".