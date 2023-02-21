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«Осуществляли действия насильственного характера»: в Харькове поймали бандитов

Происшествия 10:26   21.02.2023
Оксана Горун
«Осуществляли действия насильственного характера»: в Харькове поймали бандитов

Двое мужчин напали на гражданина ночью в Харькове.

«Сегодня ночью, на бульваре Жасминовом, патрульные заметили группу лиц. Двое мужчин совершали действия насильственного характера в отношении гражданина. Полицейские немедленно задержали нарушителей», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Как оказалось, бандиты избили потерпевшего и завладели его личными вещами.

«Также во время поверхностной проверки у одного из граждан полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения», — дополнили образ задержанных полицейские.

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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин напали на гражданина ночью в Харькове".