«Осуществляли действия насильственного характера»: в Харькове поймали бандитов

Двое мужчин напали на гражданина ночью в Харькове.

«Сегодня ночью, на бульваре Жасминовом, патрульные заметили группу лиц. Двое мужчин совершали действия насильственного характера в отношении гражданина. Полицейские немедленно задержали нарушителей», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Как оказалось, бандиты избили потерпевшего и завладели его личными вещами.

«Также во время поверхностной проверки у одного из граждан полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения», — дополнили образ задержанных полицейские.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.