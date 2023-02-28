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“Дергачівські месники” стали прикордонниками (відео)

Інтерв'ю 09:31   28.02.2023
Оксана Горун
“Дергачівські месники” стали прикордонниками (відео) Фото: кадр із відео

Партизани-тероборонці, які не давали спокою окупантам на території Дергачівської громади, тепер є прикордонниками. Їхню історію опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України.

Трофеїли техніку, атакували ворожі блокпости та збирали інформацію для ЗСУ – весь час часткової окупації Дергачівської громади на її території діяла група “народних месників”. Колишні учасники АТО та їхні друзі, які жодного разу не тримали в руках зброю, об’єдналися для боротьби із загарбниками. Докладно історію “дергачівських месників” розповіли у фільмі, що вийшов на річницю початку повномасштабного вторгнення РФ. Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила про те, що наразі “месники” – прикордонники.

Партизанський загін на Дергачівщині згуртувався навколо двох братів-близнюків – Ярослава та Владислава. Обидва мали досвід бойових дій на сході України.

“Уже десь за три-чотири дні почалося розуміння, що це повномасштабна війна почалася. Це було на всіх фронтах України. І ми почали коригуватися, що треба щось робити”, – поділився новопризначений прикордонник Владислав.

До братів приєдналися їхні друзі-земляки – Ілля та Максим.

“Зателефонував своїм хлопцям, вони сказали: “Хочеш, іди до нас, але ми поки що ніде не оформлені”. Мені все одно, аби захищати свою Батьківщину”, – розповів про початок своєї “партизанщини” Максим.

Дергачівські месники трофеят ворожу техніку у сірій зоні

Ілля до початку повномасштабного вторгнення РФ жодного разу не тримав у руках зброю.

“Слухав, що вони говорили, те й робив”, – пояснив принцип навчання Ілля.

П’ятим учасником компанії, яка “кошмарила” окупантів на захоплених територіях і в “сірій” зоні став Юрій – найстарший у групі. Селище, звідки вони родом, було окуповане. Юрій вивозив звідти односельців, а також збирав та передавав військовим інформацію про загарбників.

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    • “Я там знаю майже все – майже всі прикордонні населені пункти, всі дороги. Усі повністю. Оскільки можливості не було туди заходити, мені допомагали місцеві жителі, які залишалися там в окупації”, – поділився “дергачівський месник”.

    Саме таким складом – уп’ятьох – партизани пройшли весь період тимчасової окупації Дергачівської громади, брали участь у її звільненні, а зараз охороняють кордон, уздовж якого продовжує перебувати частина армії РФ, що втекла з Харківщини.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Інтерв'ю, Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Партизани-тероборонці, які не давали спокою окупантам на території Дергачівської громади, тепер є прикордонниками. Їхню історію опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України".