«Дергачевские мстители» стали пограничниками (видео)

Партизаны-тероборонцы, которые не давали покоя оккупантам на территории Дергачевской громады, теперь служат пограничниками. Их историю опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трофеили технику, атаковали вражеские блокпосты и собирали информацию для ВСУ — все время частичной оккупации Дергачевской громады на ее территории действовала группа «народных мстителей». Бывшие участники АТО и их друзья, ни разу не державшие в руках оружие, объединились для борьбы с захватчиками. Подробно историю «дергачевских мстителей» рассказали в фильме, вышедшем к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ. Пресс-служба Государственной погранслужбы Украины сообщила о том, что теперь «мстители» — пограничники.

Партизанский отряд на Дергачевщине сплотился вокруг двух братьев-близнецов — Ярослава и Владислава. Оба имели опыт боевых действий на востоке Украины.

«Уже где-то через три-четыре дня началось понимание, что это полномасштабная война началась. Это было на всех фронтах Украины. И мы начали корректироваться, что нужно что-то делать», — поделился новоиспеченный пограничник Владислав.

К братьям присоединились их друзья-земляки — Илья и Максим.

«Позвонил своим ребятам, они сказали: «Хочешь, иди к нам, но мы пока нигде не оформлены». Мне все равно, лишь бы защищать свою Родину», — рассказал о начале своей «партизанщины» Максим.

Илья до начала полномасштабного вторжения РФ ни разу не держал в руках оружие.

«Слушал, что они говорили, то и делал», — объяснил принцип своего обучения Илья.

Пятым участником компании, «кошмарившей» оккупантов на захваченных территориях и в «серой» зоне стал Юрий — самый старший в группе. Поселок, откуда он родом, был оккупирован. Юрий вывозил оттуда односельчан, а также собирал и передавал военным информацию о захватчиках.

«Я там знаю почти все – почти все приграничные населенные пункты, все дороги. Все полностью. Поскольку возможности не было туда заходить, мне помогали местные жители, которые оставались там в оккупации», — поделился «дергачевский мститель».

Именно таким составом — впятером — партизаны прошли весь период временной оккупации Дергачевской громады, участвовали в ее освобождении, а сейчас охраняют границу, вдоль которой продолжает находиться часть бежавшей из Харьковщины армии РФ.