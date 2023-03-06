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На Харківщині мешканці села врятували пораненого лебедя, що замерзав (відео)

Суспільство 16:45   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині мешканці села врятували пораненого лебедя, що замерзав (відео)

 Мешканці села Вільхівка знайшли птаха з травмованим крилом, коли вона замерзала на кризі, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Пораненого лебедя спочатку тимчасово прихистили місцеві жителі. Сердешна жінка посадила птаха у сараї, насипала йому зерна, поставила води. І чекала на приїзд рятувальників.

Через травму і переляк птах сипів і не дозволяв наближатися до нього.

Активісти ГО «Порятунок тварин Харків» зранку виїхали на порятунок пораненого лебедя у Вільхівці.

А вдень травмованого лебедя вже передали на подальше лікування орнітологам.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 16:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці села Вільхівка знайшли птаха з травмованим крилом, коли вона замерзала на кризі, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".