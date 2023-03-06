На Харківщині мешканці села врятували пораненого лебедя, що замерзав (відео)
Мешканці села Вільхівка знайшли птаха з травмованим крилом, коли вона замерзала на кризі, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».
Пораненого лебедя спочатку тимчасово прихистили місцеві жителі. Сердешна жінка посадила птаха у сараї, насипала йому зерна, поставила води. І чекала на приїзд рятувальників.
Через травму і переляк птах сипів і не дозволяв наближатися до нього.
Активісти ГО «Порятунок тварин Харків» зранку виїхали на порятунок пораненого лебедя у Вільхівці.
А вдень травмованого лебедя вже передали на подальше лікування орнітологам.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 16:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці села Вільхівка знайшли птаха з травмованим крилом, коли вона замерзала на кризі, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".