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На Харьковщине жители села спасли замерзавшего раненого лебедя (видео, фото)

Общество 16:45   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине жители села спасли замерзавшего раненого лебедя (видео, фото)

Жители села Ольховка нашли птицу с травмированным крылом, когда она замерзала на льду, сообщили в ОО «Спасение животных Харьков».

Раненого лебедя сначала временно приютили у себя местные жители. Сердечная женщина посадила птицу в сарае, насыпала ему зерна, поставила поилку. И ждала приезд спасателей.

Из-за травмы и испуга птица шипела и не позволяла приближаться к ней.

Активисты ОО «Спасение животных Харьков» с утра выехали на спасение раненого лебедя в Ольховке.

А днем травмированного лебедя уже передали для дальнейшего лечения орнитологам.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 16:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители села Ольховка нашли птицу с травмированным крылом, когда она замерзала на льду, сообщили в ОО «Спасение животных Харьков».".