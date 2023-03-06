На Харьковщине жители села спасли замерзавшего раненого лебедя (видео, фото)

Жители села Ольховка нашли птицу с травмированным крылом, когда она замерзала на льду, сообщили в ОО «Спасение животных Харьков».

Раненого лебедя сначала временно приютили у себя местные жители. Сердечная женщина посадила птицу в сарае, насыпала ему зерна, поставила поилку. И ждала приезд спасателей.

Из-за травмы и испуга птица шипела и не позволяла приближаться к ней.

Активисты ОО «Спасение животных Харьков» с утра выехали на спасение раненого лебедя в Ольховке.

А днем травмированного лебедя уже передали для дальнейшего лечения орнитологам.