На Харьковщине жители села спасли замерзавшего раненого лебедя (видео, фото)
Жители села Ольховка нашли птицу с травмированным крылом, когда она замерзала на льду, сообщили в ОО «Спасение животных Харьков».
Раненого лебедя сначала временно приютили у себя местные жители. Сердечная женщина посадила птицу в сарае, насыпала ему зерна, поставила поилку. И ждала приезд спасателей.
Из-за травмы и испуга птица шипела и не позволяла приближаться к ней.
Активисты ОО «Спасение животных Харьков» с утра выехали на спасение раненого лебедя в Ольховке.
А днем травмированного лебедя уже передали для дальнейшего лечения орнитологам.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители села Ольховка нашли птицу с травмированным крылом, когда она замерзала на льду, сообщили в ОО «Спасение животных Харьков».".