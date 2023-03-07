Колишній поліцейський Харківщини продався окупантам за 50 тис рублів на місяць
Зрадник, працюючи на загарбників, “розглядав заяви про злочини” від мешканців Харківщини.
“Наприкінці травня 2022 року колишній інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області пішов на співпрацю з російськими загарбниками у смт Шевченкове. Спочатку він здійснював чергування у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, а також розглядав заяви та повідомлення про злочини“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Нова робота”, мабуть, припала до вподоби держзраднику. У липні він уже обійняв посаду “и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции” у так званому “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”. Згодом він став “старшим участковым уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)”.
“За свою “віддану” роботу на ворога колишній правоохоронець отримував 50 тисяч російських рублів щомісячно”, – повідомили прокурори.
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Коли нові “роботодавці” спішно покидали Харківську область, зрадник втік разом із ними на територію РФ. Наразі його справу передали до суду в Харкові – судитимуть заочно за держзраду.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник, працюючи на загарбників, “розглядав заяви про злочини” від мешканців Харківщини".