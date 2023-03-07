Бывший полицейский Харьковщины продался оккупантам за 50 тыс. рублей в месяц

Предатель, работая на захватчиков, «рассматривал заявления о преступлениях» от жителей Харьковщины.

«В конце мая 2022 года бывший инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности № 1 Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области пошел на сотрудничество с российскими захватчиками в пгт Шевченково. Сначала он совершал дежурства в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупантами, а также рассматривал заявления и сообщения о преступлениях», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокутуры.

«Новая работа», видимо, пришлась по нраву госизменнику. В июле он уже занял должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Затем стал «старшим участковым уполномоченным полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

«За свою преданную работу на врага бывший правоохранитель получал 50 тысяч российских рублей ежемесячно», — сообщили прокуроры.

Когда новые «работодатели» спешно покидали Харьковскую область, предатель сбежал вместе с ними на территорию РФ. Сейчас его дело передали в суд в Харькове — судить будут заочно за госизмену.