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Влаштував стрілянину в мирному Харкові: чоловік сяде на 10,5 року

Події 11:12   07.03.2023
Оксана Горун
Влаштував стрілянину в мирному Харкові: чоловік сяде на 10,5 року

Суд виніс вирок 34-річному чоловікові, який влітку 2021 року почав палити на вулиці в Харкові з револьвера та тяжко поранив одного зі своїх опонентів.

10,5 року належить відсидіти у в’язниці учаснику “розбірки”, що сталася увечері 25 червня 2021 року на вул. Шевченка в Харкові. 34-річний чоловік зі своєю дівчиною вплутався у конфлікт із трьома громадянами біля кіоску. Раніше з ними він не був знайомий.

У ході сварки харків’янин став висловлювати погрози чоловікам. Його дівчина пішла, а от засуджений поїхав до себе додому та взяв револьвер, заряджений 9 патронами. Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник декілька разів вистрілив у бік чоловіків. Потерпілі побігли назустріч зловмиснику, збили його з ніг та повалили на землю“, – описали подальший розвиток подій у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У результаті один із опонентів стрільця отримав поранення в груди та живіт. Його в тяжкому стані забрали до лікарні. Інші двоє відбулися легкими тілесними ушкодженнями.

“Під час судового розгляду стрілець пояснив, що не збирався нікого вбивати, а хотів налякати постраждалих”, – зазначили прокурори.

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Незважаючи на відсутність кровожерливих намірів, суд визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство трьох людей. І виніс вирок: 10 років та 6 місяців позбавлення волі. Засуджений ще може подати апеляцію.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 11:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд виніс вирок 34-річному чоловікові, який влітку 2021 року почав палити на вулиці в Харкові з револьвера та тяжко поранив одного зі своїх опонентів".