Устроил стрельбу в мирном Харькове: мужчина сядет на 10,5 года
Суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который летом 2021 года начал палить на улице в Харькове из револьвера и тяжело ранил одного из своих оппонентов.
10,5 года предстоит отсидеть в тюрьме участнику «разборки», которая случилась вечером 25 июня 2021 года на ул. Шевченко в Харькове. 34-летний мужчина со своей девушкой ввязался в конфликт с тремя гражданами возле киоска. Раньше с ними он не был знаком.
«В ходе ссоры харьковчанин стал выражать угрозы мужчинам. Его девушка ушла, а вот осужденный поехал к себе домой и взял револьвер, заряженный девятью патронами. Вернувшись на место конфликта, злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону мужчин. Потерпевшие побежали навстречу злоумышленнику, сбили его с ног и свалили на землю», — описали дальнейшее развитие событий в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В итоге один из оппонентов стрелка получил ранение в грудь и живот. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу. Остальные двое отделались легкими телесными повреждениями.
«Во время судебного разбирательства стрелок объяснил, что не собирался никого убивать, а хотел напугать пострадавших», — отметили прокуроры.
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Несмотря на отсутствие кровожадных намерений, суд признал мужчину виновным в оконченном покушении на умышленное убийство трех человек. И вынес приговор: 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Осужденный еще может подать апелляцию.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который летом 2021 года начал палить на улице в Харькове из револьвера и тяжело ранил одного из своих оппонентов".