Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)

У складі 127-ї бригади тероборони Харкова, як і в інших формуваннях ЗСУ, служать жінки. Три героїні розповіли свої історії – як для них розпочалася повномасштабна війна та як вони прийняли рішення захищати українську землю.

Фільм про трьох військових опублікував YouTube-канал “Народна армія”.

Героїні – офіцерка групи комунікацій молодша лейтенантка Наталія Кучинська і солдатка Анна Резнік з Салтівки, а також киянка – солдатка Юлія Дубовик.

Коли почалася війна, Юлія вже була в Угорщині, а Анна після повномасштабного вторгнення разом із сім’єю спочатку виїхала на Закарпаття, а потім до Франції.

“Деякий час пройшов, налагодили якесь життя. Після цього я все ж таки вирішила, що мені треба повертатися. Родина тут справиться вже і без мене. А мені було дуже важко там залишатись, поки все це тут продовжувало відбуватися”, – поділилась Анна.