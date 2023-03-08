Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)
У складі 127-ї бригади тероборони Харкова, як і в інших формуваннях ЗСУ, служать жінки. Три героїні розповіли свої історії – як для них розпочалася повномасштабна війна та як вони прийняли рішення захищати українську землю.
Фільм про трьох військових опублікував YouTube-канал “Народна армія”.
Героїні – офіцерка групи комунікацій молодша лейтенантка Наталія Кучинська і солдатка Анна Резнік з Салтівки, а також киянка – солдатка Юлія Дубовик.
Коли почалася війна, Юлія вже була в Угорщині, а Анна після повномасштабного вторгнення разом із сім’єю спочатку виїхала на Закарпаття, а потім до Франції.
“Деякий час пройшов, налагодили якесь життя. Після цього я все ж таки вирішила, що мені треба повертатися. Родина тут справиться вже і без мене. А мені було дуже важко там залишатись, поки все це тут продовжувало відбуватися”, – поділилась Анна.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 21:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У складі 127-ї бригади тероборони Харкова, як і в інших формуваннях ЗСУ, служать жінки. Три героїні розповіли свої історії – як для них розпочалася повномасштабна війна та як вони прийняли рішення захищати українську землю.".