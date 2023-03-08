Live
  • Середа 08.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.01
    • 🟢

Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)

Суспільство 21:00   08.03.2023
Елена Нагорная
Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)

У складі 127-ї бригади тероборони Харкова, як і в інших формуваннях ЗСУ, служать жінки. Три героїні розповіли свої історії – як для них розпочалася повномасштабна війна та як вони прийняли рішення захищати українську землю.

Фільм про трьох військових опублікував YouTube-канал “Народна армія”.

Героїні – офіцерка групи комунікацій молодша лейтенантка Наталія Кучинська і солдатка Анна Резнік з Салтівки, а також киянка – солдатка Юлія Дубовик.

Коли почалася війна, Юлія вже була в Угорщині, а Анна після повномасштабного вторгнення разом із сім’єю спочатку виїхала на Закарпаття, а потім до Франції.

“Деякий час пройшов, налагодили якесь життя. Після цього я все ж таки вирішила, що мені треба повертатися. Родина тут справиться вже і без мене. А мені було дуже важко там залишатись, поки все це тут продовжувало відбуватися”, – поділилась Анна.

Читайте також:  Сховала справи та відмовила окупантам: історія слідчої з Харківщини

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

20:14
Порізав вени: харківські патрульні врятували жителя Немишлянського району
19:55
Медики “швидкої” повернули до життя 30-річну харків’янку
19:30
У четвер один тролейбус у Харкові змінить маршрут, а ще один – не ходитиме
19:10
У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада
18:52
У четвер на Салтівці трамваї на кілька годин змінять маршрути

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Повернулися з Європи заради служби в ЗСУ: історії жінок із ТрО Харкова (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У складі 127-ї бригади тероборони Харкова, як і в інших формуваннях ЗСУ, служать жінки. Три героїні розповіли свої історії – як для них розпочалася повномасштабна війна та як вони прийняли рішення захищати українську землю.".